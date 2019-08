Italia skręca w lewo! Powstaje koalicja lewicowych Demokratów z Ruchem 5 Gwiazd, celem uniknięcia przedterminowych wyborów i… wygranej Ligi Salviniego

Włochy przesuwają się na lewo! Trochę z godnie z przewidywaniami, niemal wszystkie partie boją się dużej popularności Matteo Salviniego i nie chcą wcześniejszych wyborów. Powstaje nowa koalicja rządowa, w której miejsce Ligi u boku Ruchu 5 Gwiazd zajmie centrolewicowa Partia Demokratyczna.

Lewica niemal jednogłośnie chce rekomendować prezydentowi Sergio Mattarelli „budowę rządu zmiany” razem z M5S w ramach możliwego kompromisu.

Z pewnością oznacza to zastopowanie programu restrykcyjnego ograniczania napływu do Włoch migrantów. W przemówieniu wygłoszonym do członków władz Partii Demokratycznej, które przedostało się do mediów, były komunista, a obecnie szef PD Nicola Zingaretti wymienił pięć punktów nowego programu dla tej koalicji.

Są to „przynależność do Europy, pełne uznanie demokracji przedstawicielskiej i centralnej roli Parlamentu, rozwój oparty na poszanowaniu środowiska, zmiana kursu zarządzania przepływami migracyjnymi, polityka gospodarcza i społeczna oparta na większej redystrybucji dochodów i inwestycjach”.

Jeśli potraktować ten program poważnie, to Włochy czeka szybka ruina i w niedalekiej przyszłości samodzielne rządy Ligi i Matteo Salviniego.

Źródło: AFP