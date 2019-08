Kolejny krok do wojny z Iranem? Amerykański dron zestrzelony w Jemenie [VIDEO]

Rebelianci z szyickiego ruchu Huti poinformowali we wtorek późnym wieczorem za pośrednictwem swojej telewizji satelitarnej Al-Masirah, że ich obrona powietrzna strąciła nad Jemenem amerykański dron.

Rzecznik rebeliantów powiedział, że amerykański dron został zestrzelony na południowy wschód od kontrolowanej przez nich stolicy Jemenu, Sany.

Z opublikowanych w sieci filmów wynika, ze chodzi o amerykański bezzałogowy bojowy aparat latający (UCAV) MQ-9 Reaper.

Ze słów rzecznika wynika, że do zestrzelenia wykorzystano wyprodukowane w Jemenie nowe rakiety przeciwlotnicze. Jest to jednak mało prawdopodobne. W grę mogą wchodzić albo pochodzące z czasów sowieckich rakiety R-27, które zmodyfikowano tak by mogły być odpalane z ziemi, i które wykorzystywano już wcześniej w walkach w Jemenie albo, co bardziej prawdopodobne, systemy dostarczone przez Iran.

Przedstawiciele CENTCOM czyli dowództwa amerykańskich sił w regionie nie potwierdzili utraty drona.

– Zdajemy sobie sprawę z doniesień, że amerykański MQ-9 został zestrzelony nad Jemenem. W tej chwili nie mamy żadnych dodatkowych informacji – oświadczył przedstawiciel sił zbrojnych USA.

To nie pierwszy przypadek gdy amerykańska armia traci drony nad Jemenem. USA wspiera koalicję pod wodzą Arabii Saudyjskiej, która walczy z rebeliantami Huti będącymi sojusznikami Iranu.

Wsparcie USA dla sił koalicji ma głównie charakter logistyczny (wykorzystanie samolotów cystern) i wywiadowczy. Wykorzystywane są także drony bojowe i siły specjalne. Te drugie służą głównie do akcji przeciwko jemeńskiemu odłamowi Al-Kaidy. W jednej z takich akcji w 2017 roku śmierć poniósł amerykański komandos, a trzech innych zostało rannych.

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska. Obecnie podziały są jeszcze większe bowiem z koalicji wycofały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a Aden kontrolowany dotychczas przez siły wierne Hadiemu został zajęty przez popierane przez nie siły.

