Nicea kojarzy się ze słońcem palmami, plażami, czyli kwintesencją Lazurowego Wybrzeża, a tymczasem w tamtejszych blokowiskach szczury urządzają sobie polowania na… [VIDEO]

Dégoûtée, je suis contrainte de diffuser ces images.Cela se passe aux Liserons, un quartier de Nice Est, juste à côté du Mac Donald qui est proche de la bretelle d'autoroute qui mène en Italie.Le quartier des Liserons est géré par Côte d'Azur Habitat. Cette année en particulier, les riverains de ce quartier, pour la plupart en situation précaire, ont reçu des régularisations de charges importantes portant le montant des charges mensuelles entre 200 et 300 euros.Alors, quand on regarde ces images, avec des rats aussi énormes que des pigeons, on est en droit de se demander comment est géré ce parc HLM.Ce qui est certain, surtout depuis que l'on sait qu'un rat peut attaquer un humain, c'est qu'une opération de dératisation est plus qu'urgente. C'est une question d'hygiène et de santé publique.

Opublikowany przez Fouzia Ayoub Sobota, 17 sierpnia 2019