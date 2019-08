Przejmujące słowa Agnieszki Woźniak-Starak: „Nie wierzę, że coś jest nam dane raz na zawsze i wiecznie będzie dobrze”

Piotr Woźniak-Starak zaginął w nocy z soboty na niedzielę. Od niedzielnego poranka trwają poszukiwania producenta, w które zaangażowana jest cała rodzina.

Jak donoszą media, istny dramat w mazurskiej posiadłości przeżywa Agnieszka Woźniak-Starak, która jest w fatalnym stanie psychicznym.

Do tej pory nie wypowiedziała się ona na temat wypadku męża. Jedyną jej reakcją było wyłączenie możliwości komentowania jej zdjęć na Instagramie. Wiele komentarzy zawierało słowa wsparcia, ale znalazły się też osoby, które dopuszczały się hejtu.

Z jej różnych wypowiedzi medialnych rysuje się jednak obraz związku z Piotrem Woźniakiem-Starakiem.

Para wzięła ślub 27 sierpnia 2016 roku. Po ślubie zamieszkali wspólnie pod Warszawą w domu, który „zawsze jest otwarty dla przyjaciół, jednak jest też oazą”.

– Niestety, jak ma się pięć psów, nie można mieszkać na Pięknej. Coś za coś. Kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Mój mąż kocha mieszkać pod Warszawą, a bez niego życia również sobie nie wyobrażam. To jest kwestia kompromisu – mówiła Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie dla „Vivy!”.

Dziennikarka w jednym z wywiadów wspominała też początki związku.

– Spotkaliśmy się w momencie, kiedy ja miałam szalenie intensywny zawodowo czas i myślę, że Piotrkowi to w jakiś sposób zaimponowało. Pamiętam, jak poszliśmy na pierwszą kolację i zaczęliśmy umawiać się na kolejną randkę. Wyjęliśmy nasze telefony i kalendarze, sprawdzając, kiedy mamy chwilę wolną, i zaczęliśmy się śmiać, bo okazało się, że możemy spotkać się… za miesiąc. Ja prowadziłam wtedy dwa programy i wyjeżdżałam na tydzień do Tokio kręcić dokument, a Piotrek był świeżo po sukcesie „Bogów” w Gdyni, ale tuż przed premierą w kinach i całym tym szaleństwem z festiwalami i nagrodami. Więc bardzo docenialiśmy czas, kiedy mogliśmy się spotkać. I to było fajne” – opowiadała.

Na pytanie o przepis na dobry związek odpowiedziała:

– Nie wierzę, że coś jest nam dane raz na zawsze i wiecznie będzie dobrze. Stworzenie dobrego związku wymaga wysiłku: trzeba o sobie pamiętać, dbać o siebie, wspierać się, umieć wybaczać, mieć wobec siebie tolerancję. Dzisiaj łatwo się zakochujemy, łatwo odkochujemy. Ale dzisiaj w ogóle wszystko jest takie łatwe, szybkie, obrazkowe, mało w tym treści. Od nas zależy, ile miłość będzie trwała. My temu trwaniu nadajemy sens. Ile włożymy w to pracy, serca i dobrej woli.

W czasie, gdy miał miejsce tragiczny wypadek, para wspólnie spędzała wakacje w rodzinnej rezydencji na Mazurach.

