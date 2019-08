Przy tych sądach marszów LGTB się nie zatrzyma! Nawet Pan Zagłoba, by tych ludzi poprzebieranych w togi nie przechytrzył

Fortel z wyprzedzeniem zgłoszenia tzw. „marszu równości” w Gorzowie Wielkopolskim, przez inne wydarzenie, które rezerwowało sobie całe centrum miasta, nie powiódł się. Sąd uchylił decyzję prezydenta miasta zakazującej organizacji 24 sierpnia „marszu równości”.

Sąd Okręgowy wskazał na to, że „konstytucja gwarantuje prawo do zgromadzeń”. Niby tak, ale skoro nie ma już miejsca? Sąd znalazł sposób i na to.

Stwierdzono, że prezydent „nie dokonał dostatecznej analizy ryzyka organizacji w tym samym czasie dwóch konkurencyjnych zgromadzeń” i „nie wykazał w sposób wyczerpujący, w jakim stopniu występuje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, jak również nie wykazał, że brak jest możliwości wzmocnienia służb mundurowych w celu przeprowadzenia obu zgromadzeń bez zakłócania porządku publicznego”.

Piłat to by się dopiero dziś na sędziego nadawał. Teraz problem zrzucono ma prezydenta i MSW. Sąd bowiem dość dziwacznie uznał, że „sam termin zgłoszenia konkurencyjnych zgromadzeń nie może być przesłanką, która powinna determinować wydanie zgody na ich organizację”.

Sąd Okręgowy uchylił także wydany przez prezydenta Gorzowa zakaz organizacji zgromadzenia pn. „Promocja prawdy o człowieczeństwie”. Tym samym nie wykluczone, że w najbliższą sobotę w Gorzowie odbędą się trzy zgromadzenia i to na tych samych ulicach.

Wydarzenie pod nazwą „Informacja o współczesnych zagrożeniach” było zgłoszone minutę wcześniej, niż „marsz równości”. Ten ostatni zyskał jednak wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W sumie razem z sędziami z Gorzowa, powinni przestać udawać i wystawić po prostu bezpośrednie listy kandydatów na najbliższe wybory…

W przypadku sędziów nie wykluczone, że ich przebieranie się w togi wywołuje jakąś nić sympatii z przebierańcami z parad LGTB…

Źródło: PAP