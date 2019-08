Rząd USA rozdaje imigrantom pieniądze! Na bilet w jedną stronę

​W Stanach Zjednoczonych od 10 miesięcy działa program „Assisted Voluntary Return” (AVR), oferujący imigrantom darmowy powrót do kraju pochodzenia. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) działająca przy ONZ, dotychczas z takiej formy finansowania skorzystało 2170 osób.

Program budzi kontrowersje wśród zwolenników imigracji. Argumentują, że może on naruszać prawo międzynarodowe zakazujące odsyłania uchodźców szukających azylu do ich własnych krajów, w których mogą być prześladowani.

Po przyjeździe do USA, często również w skutek nielegalnego przekroczenia granicy, imigranci czekają na przesłuchanie przez urzędników. Przebywają wówczas w specjalnie utworzonych do tego ośrodkach. Jeśli nie otrzymają azylu, są deportowani do kraju pochodzenia.

Procedura trwa zazwyczaj długo. W myśl programu AVR imigranci mogą sami zdecydować się na powrót do swojego kraju, a bilet w jedną stronę opłaci im rząd USA. Z takiego przywileju skorzystało już ponad 2000 osób. Jeśli jednak nie stawią się w wyznaczonym terminie na przesłuchanie, sąd może zarządzić deportację in absentia, co zmniejsza przyszłe szanse na otrzymanie pozwolenia wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w prawie

Jak podaje agencja Associated Press, administracja prezydenta Donalda Trumpa lada dzień wprowadzi dwie zmiany w procedurze przyznawania azylu. Dotychczas przeprowadzano rozmowę z potencjalnym uchodźcą, aby stwierdzić, czy jego strach przed powrotem do kraju pochodzenia jest uzasadniony. Teraz ten etap zostanie pominięty.

Ponadto, amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) planuje znieść sądowy nakaz ograniczenia tego, jak długo dzieci zatrzymanych imigrantów mogą być trzymane w odosobnieniu. Obecne przepisy zakładają, że dzieci zatrzymanych migrantów musiały być trzymane w możliwie jak najmniej rygorystycznych warunkach i wypuszczane po 20 dniach. Górny limit ma zostać zniesiony.

