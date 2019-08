Schetyna chce odejścia Ziobry po skandalu w Ministerstwie Sprawiedliwości. „Czekamy do końca tygodnia na dymisję”

Jeżeli do końca tygodnia nie będzie decyzji o dymisji Zbigniewa Ziobry, będzie wniosek o wotum nieufności wobec niego – zapowiedział w środę lider PO Grzegorz Schetyna.

Na konferencji prasowej Schetyna komentował sprawę wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Zaapelował o „natychmiastową dymisję Ziobry” i wzięcie przez niego „politycznej odpowiedzialności za to, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości”, a także wzięcie za to odpowiedzialności przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

– Jeżeli nie będzie zaangażowania się ze strony Jarosława Kaczyńskiego to znaczy, że on toleruje i sankcjonuje takie zachowania, przestępcze i wykraczające poza normy cywilizacji zachodniej – powiedział lider PO.

– Oczekujemy decyzji ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli takiej decyzji do końca tygodnia nie będzie, będzie wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry – zaznaczył Schetyna.

Źródło: PAP