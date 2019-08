Świat show biznesu jest w szoku. Zmarła gwiazda „Chłopaków do Wzięcia”. Fani nie mogą w to uwierzyć

Do fanów popularnego programu „Chłopaki do wzięcia” dotarła smutna informacja. Zmarł niezwykle popularny Pan Stanisław. Informację o jego zgonie podano na oficjalnym fanpage’u paradokumentu. Fani Stanisława nie mogą pogodzić się z jego śmiercią.

Przypominamy, że paradokument „Chłopaki do wzięcia” emitowany jest na antenie telewizji Polsat i Polsat Play. Opowiada o mieszkańcach małych miasteczek i wsi, szukających partnerek, z którymi spędzą resztę życia.

Trzeba dodać, że „kawalerowie” są specjalnie selekcjonowani, w taki sposób by zazwyczaj mieli problemy z alkoholem, higieną i mieli ogólnie trudną sytuację życiową. „Chłopaki do wzięcia” przedstawiają naturalistyczny obraz prowincjonalnej Polski.

Jednak trzeba przyznać, że ten program Polsatu cieszył się olbrzymią popularnością. Każdy odcinek przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że wiosną br. Polsat Play wyemitował już 15. sezon „Chłopaków do wzięcia”.

W produkcji pojawiło się już wiele osób, co naturalne co jakiś czas pojawiają się informacje o śmierci kolejnych bohaterów. Tragiczne informacje o śmierci Pana Stanisława pojawiły się na oficjalnym profilu „Chłopaków do wzięcia” na Facebooku.

„Mamy dla Was smutną wiadomość. Odszedł od nas jeden z bohaterów „Chłopaków” – pan Stanisław. W imieniu twórców programu składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom”- brzmi oficjalny komunikat umieszczony na Facebooku.

