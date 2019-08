Ta moneta osiągnęła oszałamiającą cenę na aukcji. „O możliwości jej kupna można tylko pomarzyć”

125. letnia dziesięciocentówka została sprzedana na aukcji za niebotyczną kwotę 1,32 miliona dolarów. Jest uważana za jedną z najbardziej wyjątkowych monet jakie zostały wprowadzone do obiegu w USA.

Monetę nabył Dell Loy Hansen, biznesmen z Utah i właściciel klubu piłkarskiego Real Salt Lake. Wylicytował ją na aukcji Stack’s-Bowers Rarities Night Auction w Chicago. Nie znalazł się nikt kto przebiłby zaoferowane przez niego 1,32 miliona dolarów.

– To była niesamowita okazja, by kupić kolejną wyjątkowo rzadką monetę do stale rosnącej kolekcji. – poinformował Hansen zbiera monety od 1972 roku.

Znana jako „The 1894-S Barber dime” moneta jest uważana za jedna z najrzadszych monet jakie wybito w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje dom aukcyjny Stack’s Bowers Galleries specjalizujący się z zabytkowych monetach do dziś zachowało się jedynie 9 egzemplarzy.

„The 1894-S Barber dime” została zaprojektowana przez grawera Charles E. Barbera i wybita w San Francisco 9 czerwca 1894 roku. Znajduje się na 6. miejscu zestawienia „“100 Greatest U.S. Coins”.

Moneta należała wcześniej do Jerrego Bussa, właściciela Los Angeles Lakers.

John Brush, prezydent domu aukcyjnego David Lawrence Rare Coins nazwał zakup „The 1894-S Barber dime” jedną z najbardziej ekscytujących transakcji jakie kiedykolwiek przeprowadzono.

– Okazja do nabycia tak legendarnej rzadkości jest czymś o czym można tylko pomarzyć w dziecięcych snach – dodał.

