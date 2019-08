Wiceprezydent Gdańska regularnie spotyka się z matką zabójcy Pawła Adamowicza. „Boi się zemsty”

Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk regularnie spotyka się z matką Stefana W., który zamordował prezydenta Pawła Adamowicza. Udziela jej m.in. psychologicznego wsparcia.

Do pierwszego spotkania doszło już dwa dni po śmierci Adamowicza. – Trzeba wesprzeć tych ludzi. Gdyby szef mógł rozliczyć mnie z dzisiejszego dnia, na pewno by zapytał, czy pomogłem tej rodzinie – tłumaczy w rozmowie z „Onetem” Kowalczuk.

Wiceprezydent Gdańska zaczął działać, gdy doszły do niego informacje, że opinia publiczna domaga się zwolnienia matki Stefana W. z pracy. Do jednej z miejskich jednostek regularnie dzwonili ludzie żądając wręcz wyrzucenia „matki zabójcy Adamowicza”.

Pani Jola (matka Stefana W.) dostawała również wiele pogróżek i bała się, że ktoś zechciałby zemścić się na niej za czyny syna. Kowalczuk załatwił również pomoc psychologiczną dla rodziny.

– My naprawdę ich wspieramy. Ta rodzina nie jest winna tego, co się wydarzyło – mówi Kowalczuk. Twierdzi również, że gdyby system opieki psychiatrycznej w Polsce działał lepiej, do tragedii być może by nie doszło.

– Pani Jola przypomina, że jeszcze przed wyjściem swojego syna z więzienia zgłaszała na policję, że jej syn jest chory i wymaga stałej opieki psychiatrycznej. I zgłaszała to kilka razy. Na dodatek, według jej relacji, gdy Stefan W. opuszczał areszt, dostał leki tylko na dwa dni. Był wówczas wyciszony, ale to się zmieniło, gdy skończyły się leki – przypomina.

– Jeżeli to prawda, to pokazuje, że ten system całkowicie nie działa. Co mają zrobić osoby opuszczające areszt, które potrzebują stałej opieki psychiatrycznej? Kto w ciągu dwóch dni dostanie się do psychiatry? – pyta Kowalczuk.

Pod koniec września ma być gotowa opinia biegłych ws. Stefana W., która zadecyduje, czy mężczyzna trafi do więzienia, czy do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

