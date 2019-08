Była Kulczyka, Borys Szyc i inni celebryci żegnają tragicznie zmarłego Piotra Woźniak-Staraka. Te wpisy chwytają za serce

– Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniak-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym – poinformował Jarosław Zieliński. Była kochanka Jana Kulczyka, Borys Szyc i inni celebryci postanowili we wzruszający sposób pożegnać zmarłego milionera.

Jako pierwsza wpis w mediach społecznościowych, mający upamiętnić Piotra Woźniaka-Staraka, wstawiła Małgorzata Domagalik.

– Piotr Woźniak – Starak R.I.P. Spotykaliśmy się przy okazji pewnego filmowego projektu, długo rozmawialiśmy o wielkiej pasji, jakim było dla niego kino … Takim Go zapamiętam w technikolorze… #repost #goodluck warsaw – napisała Domagalik.

– Piotrek był zajebistym człowiekiem i wiedzą o tym wszyscy którzy go znali, którzy mieli szczęście spotkać go na swojej drodze życia. Nigdy nie jesteśmy gotowi na pożegnania… Łącze się w bólu z Agnieszką z całą rodziną i ze wszystkimi których sercu Piotr był bliski. Obyśmy się jeszcze spotkali Piotrek -napisał aktor Leszek Stanek.

– Nie mam słów Piotrula. Żegnaj przyjacielu. Braszku. Odpoczywaj w spokoju – napisał Borys Szyc.

– Piotr Woźniak-Starak. Tyle słów ciągle z każdej strony, a potrzebna cisza. Obecność. Krótkie: „jestem”. I modlitwa. Za Piotra i Tych, Co Zostali [*][*][*] – to z kolei wpis Joanny Racewicz

– Ogromny smutek. Nie bede wrzucać wspólnych zdjęć, to wspomnienia które zachowam dla siebie i nie ma potrzeby by dzielić sie nimi ze światem. Uważam że nie wypada mi napisać nic innego jak to, że ogromnie współczuje najbliższym. Odszedł kolorowy ptak i świat będzie uboższy w wielobarwne szaleństwo..tak w codzienności jak i na ekranie. RIP – a to wzruszający wpis Kai Śródki, byłej Borysa Szyca

– Tak go poznałam… nagrywaliśmy materiały do programu na Mazurach, lata temu… Mówili Pan Milioner… okazał się po prostu Piotrkiem, miłym, równym gościem. W ubiegłą środę w Sopocie przywitał się serdecznie z daleka, przyjaźnie uśmiechną… bo zawsze był przyjazny, uprzejmy i pomocny ludziom. Piotrek… niech Ci tam dobrze będzie … wielki, wielki smutek… – napisała pogodynka TVN Dorota Gardias

Wpis upamiętniający zmarłego producenta filmowego wstawiła również Joanna Przetakiewicz, była kochanka innego tragicznie zmarłego milionera – Jana Kulczyka.

– Piotr, niech Anioły nad Tobą czuwają Byłeś postacią wielowymiarową. Talent, inteligencja, kreatywność, wspaniałe poczucie humoru oraz to, co najcenniejsze i podziwiam najbardziej – dobre serce i miłość do ludzi Trudno sobie wyobrazić cierpienie najbliższych. Tak bardzo będzie Ciebie brakowało. Współczuję z całego serca – napisała była Jana Kulczyka.

Źródło: Instagram