Donald Trump wkurzył się na „socjalistyczną” Kalifornię i producentów aut, którzy ulegają jej szantażowi i stosują się do norm tego stanu, produkując droższe samochody

Donald Trump zaatakował amerykańskich producentów samochodów, którzy zamiast zaakceptować rządowe propozycje złagodzenia norm CO2, woleli dostosować się do norm z Kalifornii, które są znacznie bardziej restrykcyjne, niż gdzie indziej.

Agencja ochrony środowiska za prezydentury Donalda Trumpa usiłuje złagodzić obecne standardy, a tymczasem Kalifornia idzie pod prąd takim tendencjom i zamierza jeszcze bardziej zaostrzyć i tak restrykcyjne zasady emisji spalin.

Tymczasem producenci aut (Ford, Honda, Volkswagen i BMW) zdecydowali się na zawarcie porozumienia w tej sprawie ze stanem Kalifornia, a inni producenci z sektora motoryzacyjnego chcą do nich dołączyć. Powód jest prosty. Kalifornia to stan bogaty i łakomy kąsek tego rynku.

Donald Trump dał wyraz temu co myśli o szefach koncernów na Twitterze: „Moja propozycja korekty dla politycznie poprawnych producentów samochodów obniżyłaby średnią cenę samochodu o ponad 3000 USD, jednocześnie czyniąc samochody bezpieczniejszymi. Silniki byłyby trwalsze, a obniżenie norm miałoby bardzo niewielki wpływ na środowisko! Głupi szefowie”.

My proposal to the politically correct Automobile Companies would lower the average price of a car to consumers by more than $3000, while at the same time making the cars substantially safer. Engines would run smoother. Very little impact on the environment! Foolish executives!

Wg prezydenta Trumpa historyczni szefowie Forda i General Motors „przewracają się w grobach”, widząc „słabość obecnych liderów producentów samochodów, którzy są gotowi wydawać więcej na samochody mniej bezpieczniejsze i gorsze i obciążać dodatkowo sumą 3 tys. dolarów za takie coś konsumentów. „To szalone!” – pisze prezydent Trump i zarzuca Kalifornii, że chce doprowadzić koncerny motoryzacyjne „do ruiny”.

The Legendary Henry Ford and Alfred P. Sloan, the Founders of Ford Motor Company and General Motors, are “rolling over” at the weakness of current car company executives willing to spend more money on a car that is not as safe or good, and cost $3,000 more to consumers. Crazy!

