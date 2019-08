Michał Piróg kpi z Krystyny Pawłowicz. Powodem zamieszanie wokół Julii Wieniawy

Krystyna Pawłowicz często komentuje otaczającą ją rzeczywistość w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu odniosła się w swoich wpisach do Lady Gagi oraz Macieja Musiała. Ostatnio skomentowała rozstanie Julii Wieniawy z Baronem.

Na wpis Krystyny Pawłowicz zareagowała sama Wieniawa. Jak przyznała młoda celebrytka, analiza postaci kontrowersyjnej posłanki zajęła jej pół dnia.

Do sprawy odniósł się Michał Piróg, który postanowił zakpić z parlamentarzystki. Zamieścił on na Instagramie krótki filmik, w którym posłużył się okładką magazynu „VIVA!”.

– Ja mam taką gazetę i kto to jest na tej okładce? Czym one się zasłużyły dla kraju? Co takiego zrobiły, że ludzie się nimi interesują? Ja tutaj widziałabym takiego Szyszko, który wyciął prawie całą Polskę. Taką Beatę, która samochodami rozjeżdża te drzewa. […] Kto to jest ta Pani? Pół Polski nią żyje. Po co? Z pozdrowieniami dla Krystyny – mówi na filmie Piróg.

Ciekawe, czy Krystyna Pawłowicz odpowie na zaczepkę ze strony celebryty?

Źródło: Instagram