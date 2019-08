Piotr Woźniak-Starak nie żyje. TVN po tragicznych doniesieniach zmienia prezentację ramówki

W czwartek rano, po pięciu dniach poszukiwań odnaleziono ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Tragiczne informacje przekazał sekretarz stanu w MSWiA – Jarosław Zieliński. Wpłynie to na prezentacje nowej ramówki TVN, w której pojawi się jego żona Agnieszka Woźniak-Starak.

– Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniak-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym – poinformował w czwartek rano na Twitterze sekretarz stanu w MSWiA, Jarosław Zieliński.

Co się wydarzyło na jeziorze Kisajno?

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie, których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Chruścińska mówiła wcześniej, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Agnieszka Woźniak-Starak odcięła się od mediów

Prywatnie Piotr był mężem Agnieszki Woźniak-Starak, dawniej Szulim, z którą ożenił się w 2016 roku. Kobieta po tym jak jej mąż zaginął wyłączyła się z mediów społecznościowych, a także zablokowała możliwość komentowania postów na jej profilu. Tych od momentu zaginięcia do blokady pojawiła się cała masa, nie brakowało też komentarzy po prostu obrzydliwych.

Agnieszka Woźniak-Starak wyrastała w ostatnim czasie na jedną z największych gwiazd TVN. Po tym jak sześć lat temu związała się ze stacją na początku prowadziła „Dzień Dobry TVN”, a od 2016 roku pojawia się na ekranie z Filipem Chajzerem. Współpracowała z nim przy programie „Ameryka Express”, a następnie „Big Brother”.

W ostatnim czasie pojawiła się także jako prowadząca Sopot HIT Festiwal. Woźniak-Starak pojawia się także w nowej, jesiennej ramówce TVN-u. Wiemy już, że ta ulegnie zmianie. – Był przygotowany alternatywny scenariusz. Nie będą udawać, że nic się nie stało – powiedział informator portalu Pudelek.pl.