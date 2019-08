Piotr Woźniak-Starak nie żyje. „Bogowie”, „Katyń” i „Ukryta gra”. Filmografia tragicznie zmarłego producenta

Piotr Woźniak-Starak (ur. 10 lipca 1980) to tragicznie zmarły polski producent filmowy, przedsiębiorca, współwłaściciel i członek zarządu przedsiębiorstwa producenckiego Watchoutstudio. Pomimo młodego wieku był zaangażowany w wiele wiekopomnych projektów, dzięki którym prawda o nim nie zaginie.

Tragiczny wypadek na jeziorze Kisajno

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie, których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Chruścińska mówiła wcześniej PAP, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Po pięciu dniach odnaleziono ciało producenta

– Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniak-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym – napisał na Twitterze sekretarz stanu w MSWiA, Jarosław Zieliński.

W piątym dniu poszukiwań zaginionego milionera Piotra Woźniak-Staraka potwierdziły się najgorsze obawy jego bliskich i komentatorów. W jeziorze Kisajno na mazurach odnaleziono jego ciało.

Największe dokonania Piotra Woźniaka-Staraka. Filmografia tragicznie zmarłego producenta

Pomimo młodego jak na tę branżę Piotr Woźniak-Starak wieku był zaangażowany w wiele wiekopomnych projektów, dzięki którym prawda o nim nie zaginie.

Obrazy, których był producentem, współproducentem lub w jakiś sposób współautorem to m.in.: „Bogowie” – świetny film o profesorzez Zbigniewie Relidze z Tomaszem Kotem w roli głównej; „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” – kontrowersyjny film o życiu lekarki-erotomanki; „Katyń” – świetny film w reżyserii nieżyjącego już Andrzeja Wajdy.

Woźniak-Starak był zaangażowany również w projekty mniej oczywiste jak np. amerykańska produkcja ” Opowieści z Narnii” i reklamy między innymi dla PKO BP, Circle K czy UPC.

Pełna filmografia Piotra Woźniaka-Staraka prezentuje się tak:

Producent

Big Love (2012)

Bogowie (2014)

Ukryta gra (2019)

Producent wykonawczy

Mazurek (2013)

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej (2017)

Koproducent

Warsaw Dark (2011)

Mazurek (2013)

Asystent reżysera

Oficerowie (2006)

Katyń (2007)

Asystent kierownika produkcji

Strajk (2006)

