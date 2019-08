Polscy żołnierze jadą na granicę Izraela i Libanu. Będą tam jako siły ONZ

W piątek na poligonie w Wędrzynie odbędzie się ostatni etap certyfikacji 1. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego udającego się na misję w ramach sił ONZ do Libanu; sprawdzian obserwował będzie szef MON Mariusz Błaszczak – poinformowało w czwartek MON.

Sprawdzian wieńczący przygotowania polskich żołnierzy do powrotu do misji pod flagą ONZ odbędzie w piątek o godz. 13 na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Polskie wojsko wraca do Libanu po 10 latach przerwy. 1. zmianę PKW Liban sformowała 12. Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera; kontyngent przemieści się do Libanu na przełomie października i listopada.

Polscy żołnierze będą działać zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701 z 11 sierpnia 2006 r. Głównymi zadaniami PKW będą: ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa.

Z końcem 2009 r. Polska, po 17 latach, wycofała się z misji ONZ w Libanie. Powodem było skupienie się na misjach prowadzonych przez NATO i UE oraz poszukiwanie oszczędności wobec kryzysu budżetowego. MON zastrzegało wówczas, że powrót do misji ONZ jest w przyszłości możliwy.

Stało się to jednym z priorytetów prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2015 r. podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zadeklarował gotowość zwiększania przez Polskę bezpośredniego wkładu w utrzymywanie pokoju i zapewnianie bezpieczeństwa w ramach Organizacji.

Polskie zaangażowanie wiąże się także z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i polityką wspierania sojuszników w regionie. W ostatnich latach Polska na Bliskim Wschodzie brała udział w działaniach Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, wspiera także siły irackie w ramach operacji szkoleniowej NATO.

Zasady współpracy i warunki działania PKW w Libanie były tematem rozmów szefa prezydenckiego BBN Pawła Solocha w Bejrucie w marcu br.

Misja w tym regionie była dawniej określana żartobliwym mianem Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Liban”. Tym razem Polscy żołnierze wracają do Libanu w okresie zwiększonych napięć miedzy Izraelem i Iranem. Sojusznikiem tego ostatniego jest libański Hezbollah uznawany przez wiele krajów za organizację terrorystyczną. Pozostaje mieć nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z roku 2006 kiedy doszło do wkroczenia izraelskich wojsk do Libanu i regularnej wojny z Hezbollahem.

Źródło: PAP/nczas