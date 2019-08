Prywatne życie pasierba miliardera i męża gwiazdy TVN. Kim był Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak nie żyje, jego ciało wyłowiono nad ranem z jeziora Kisajno – taką informację podał sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński. Mężczyzna, który zaginął w nocy z sobotę na niedzielę był producentem filmowym, a prywatnie pasierbem jednego z najbogatszych Polaków i mężem Agnieszki Woźniak-Starak, gwiazdy TVN.

– Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniak-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym – poinformował w czwartek rano na Twitterze sekretarz stanu w MSWiA, Jarosław Zieliński. W piątym dniu poszukiwań zaginionego milionera Piotra Woźniak-Staraka potwierdziły się najgorsze obawy jego bliskich i komentatorów.

Co się wydarzyło na jeziorze Kisajno?

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie, których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Chruścińska mówiła wcześniej, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Piotr Woźniak-Starak jako producent filmowy

Pomimo młodego jak na tę branżę Piotr Woźniak-Starak wieku był zaangażowany w wiele wiekopomnych projektów, dzięki którym prawda o nim nie zaginie. Obrazy, których był producentem, współproducentem lub w jakiś sposób współautorem to m.in.:

– „Bogowie” – świetny film o profesorzez Zbigniewie Relidze z Tomaszem Kotem w roli głównej;

– „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” – kontrowersyjny film o życiu lekarki-erotomanki;

– „Katyń” – świetny film w reżyserii nieżyjącego już Andrzeja Wajdy.

Woźniak-Starak był zaangażowany również w projekty mniej oczywiste jak np. amerykańska produkcja „Opowieści z Narnii” i reklamy między innymi dla PKO BP, Circle K czy UPC.

Piotr Woźniak-Starak prywatnie. Pasierb miliardera i mąż gwiazdy TVN

Piotr Woźniak-Starak był synem Anny Woźniak-Starak oraz pasierbem miliardera Jerzego Staraka. Ten jest właścicielem największej polskiej firmy farmaceutycznej, czyli Polpharmy. Mężczyzna w 2019 roku zajął piąte miejsce wśród najbogatszych Polaków według magazynu „Forbes”.

Piotr Woźniak-Starak miał także przyrodnią siostrę – Julię Starak. Początkowo spekulowano o tym, że to ona znalazła się wraz z bratem na łodzi, która wypłynęła na środek jeziora. Ostatecznie okazało się, że tą kobietą była 27-letnia Ewa, kelnerka z Łodzi.

Od 2016 roku Piotr był mężem Agnieszki Woźniak-Starak, dawniej Szulim, z którą poznał się podczas imprezy u niego w domu. – Pamiętam, jak pierwszy raz go tutaj w tym domu (w Konstancinie) zobaczyłam. Przyjechaliśmy ze znajomymi, choć nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka – wspominała Agnieszka w wywiadzie dla magazynu „VIVA”.

– Uderzyło mnie to, że poznałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie (…) Minął rok, albo i więcej od chwili zanim zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach – dodawała.

Agnieszka Woźniak-Starak w ostatnim czasie często pojawiała się na antenie TVN wspólnie z Filipem Chajzerem. Oboje prowadzili „Big Brother” po tym jak program powrócił po kilkunastoletniej przerwie. Ostatnio natomiast oboje pojawili się na scenie festiwalu w Sopocie, który również był pokazywany na antenie tej stacji.