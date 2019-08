Rafał Ziemkiewicz w punkt: „Rodzi się nowy totalitaryzm”

W jednym ze swoich najnowszych wpisów na Twitterze Rafał Ziemkiewicz odniósł się do inteligentnych technologii, które zbierają dane osobowe. Publicysta skomentował to jednoznacznie.

– Po doświadczeniach XX wieku totalitaryzm kojarzy nam się wyłącznie z państwem. Tymczasem dziś rodzi się i umacnia totalitaryzm nowy, prywatny czy też raczej korporacyjny, i państwo staje się jedyną siłą, która może nas obronić przed nową formą niewolnictwa – pisze Ziemkiewicz.

Publicysta zamieścił również link do artykułu Roda Drehera, w którym autor przyznał, iż jednym ze sposobów na zbieranie danych przez wielkie koncerny jest korzystanie z kamer zamontowanych w telefonach, laptopach, a także telewizorach. Dreher zaznaczył również, że to już się dzieje i czynią to korporacje, a nie rządy.

Trudno więc odmówić racji Ziemkiewiczowi. Rzeczywiście „rodzi się nowy totalitaryzm”.

