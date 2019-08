Strzelanina na planie teledysku znanego rapera. W ataku wzięło udział 20 osób [VIDEO]

Czarnoskórzy raperzy pokazali „klasę”. Uzbrojony gang zaatakował ekipę kręcąca najnowszy teledysk francuskiego rapera Booba. Konkurencyjna grupa postanowiła urządzić im piekło. W wyniku ataku 3 osoby zostały ranne, w tym reżyser klipu.

Klip do swojej najnowszej piosenki „Glaive” raper Booba nagrywał na zewnątrz nieużywanego magazynu w paryskiej dzielnicy przemysłowej Aulnay. Jak podaje radio Europe 1, w ataku wzięło udział 20 osób. Było naprawdę gorąco, bo napastnicy podczas awantury mieli przy sobie pistolety oraz kije bejsbolowe.

Co ciekawe przed całą awanturą raper Booba opuścił plan zdjęciowy i nie było go na miejscu w chwili ataku. Podczas tej bójki 3 osoby zostały ranne. Wśród nich był mężczyzna obserwujących pracę ekipy filmowej, który miał zostać postrzelony w nogi. Trafił do szpitala.

Ekipa filmowa uciekła przed napastnikami samochodem i była ścigana, dopóki nie znalazła schronienia w pobliskim sklepie. Zajmujący się sprawą śledczy nie wiedzą jakie motywy stały za atakiem.

Podczas trwającej kilka minut bójki 40-letnich raperów, nie ucierpiał nikt poza członkami ich świty. Jednak cześć pobliskiego lotniska musiała zostać zamknięta, co spowodowało opóźnienia wielu lotów. Straty są liczone na 40 tysięcy euro. Ale czy to nie był ich sposób na zaistnienie i reklamę?

