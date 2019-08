Trwa zbiórka podpisów. Berkowicz i Korwin-Mikke zachęcają do pomocy Konfederacji. Zobacz, jak to zrobić [VIDEO]

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość prowadzi w całym kraju zbiórkę podpisów niezbędnych do zarejestrowania list wyborczych. Konrad Berkowicz zachęca do aktywnego włączenia się do akcji.

Janusz Korwin Mikke udostępnił na Facebooku film, na którym Konrad Berkowicz tłumaczy krok po kroku w jaki sposób można przekazać poparcie dla kandydatów Konfederacji.

Najprościej zrobić to pobierając formularz do zbiórki podpisów ze strony https://konfederacja.net/.

Następnie należy wydrukować kartę na podpisy, podać wszystkie wymagane dane i złożyć swój podpis. Najlepiej zebrać także podpisy wśród rodziny i znajomych.

Wypełnioną kartę na podpisy można przesłać pocztą lub skontaktować się z koordynatorem KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w swoim okręgu. Szczegółowe dane są podane na stronie.

Konrad Berkowicz zachęca także do włączenia się w akcję zbierania podpisów.

Sprawa jest o tyle istotna, że przy okazji tych wyborów czas jaki ustawodawca dał na zebranie podpisów jest wyjątkowo krótki i wynosi zaledwie 22 dni. Termin złożenia list upływa 3 września.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym aby zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy wymagane jest złożenie list z poparciem co najmniej 5000 osób przynajmniej w połowie okręgów wyborczych.