Zmiana planów. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce będzie krótsza?

Jak informuje Wirtualna Polska, amerykańska administracja modyfikuje plany związane z wizytą Donalda Trumpa w Polsce. Najprawdopodobniej wypadnie z niej jeden ważny punkt – wizyta wraz z Andrzejem Dudą w bazie lotniczej w Powidzu.

Początkowo wizyta Donalda Trumpa miała trwać od 31 sierpnia do 2 września. W jej trakcie amerykański prezydent miał uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, z kolei następnego dnia miał on wraz z Andrzejem Dudą udać się do Powidza.

– Ten punkt, czyli Powidz, został właśnie wykreślony z listy – powiedział amerykański informator Wirtualnej Polsce. Powodem mają być „trudności logistyczne związane z przetransportowaniem Donalda Trumpa” do wielkopolskiej bazy. Stąd też konieczne będzie ustalenie nowego programu wizyty.

Pewne jest jednak, że wizyta Trumpa w Polsce jest niezagrożona, nawet pomimo odwołania przylotu do Danii.

Miała to być pierwsza wizyta obydwu prezydentów w sojuszniczej bazie wojskowej. Jak na razie Biały Dom nie komentuje sprawy.

