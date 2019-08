Australia chce zmusić księży do łamania tajemnicy spowiedzi. Stanowcza odpowiedź arcybiskupa

Australijski stan Nowa Południowa Walia wprowadził ustawę, która zmusza księży do łamania tajemnicy spowiedzi. Stanowczo sprzeciwia się temu arcybiskup Melbourne, Peter Comensoli.

Według ustanowionego prawa, księża mają zgłaszać organom ścigania przestępstwa, które usłyszeli w konfesjonale podczas spowiedzi. Ze szczególnym uwzględnieniem czynów pedofilskich.

– Kościół katolicki popiera obowiązek zgłaszania organom sprawiedliwości informacji o wykorzystywaniu małoletnich i zachęca ofiary, by donosiły o doznanych krzywdach na policję, ale nie zgadza się, by ktokolwiek naruszał tajemnicę spowiedzi – powiedział abp Comensoli.

Duchowny dodał, że osobiście wolałby pójść do więzienia, niż złamać tajemnicę sakramentalną. Osoba przystępująca do spowiedzi wyznaje swoje grzechy nie spowiednikowi, a samemu Bogu, więc upublicznienie tego, co wyznano Stwórcy, powinno być uznane za świętokradztwo.

Abp Comensoli zdradził również, że sam przekazywał policji informacje o możliwym popełnieniu przestępstwa, ale tylko te, które uzyskał poza spowiedzią. Podkreślił, że duchowni w większości nie znają osobiście penitentów przychodzących do konfesjonału i że sakrament pokuty ma charakter anonimowy.

