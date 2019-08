Była partnerka żegna Woźniak-Staraka w mediach. Udostępniła niepublikowane wcześniej zdjęcia [FOTO]

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Ciało producenta filmowego wyłowiono w czwartek nad ranem z jeziora Kisajno. Byłego partnera w mediach społecznościowych pożegnała Natalia Klimas, która na Instagramie opublikowała wzruszające zdjęcia.

Woźniak-Starak i Klimas byli parą przez 2,5 roku. 36-latka na co dzień jest aktorką i gra w serialu „Barwy Szczęścia”.

– Minęły dwa lata od naszego rozstania, więc to jest dla mnie temat już zamknięty. Minęło już dużo czasu, ale jasne, że bolało. Myślę, że byłabym niefajną osobą, gdyby to po mnie spłynęło. Naprawdę kochałam. Było to wspaniałe 2,5 roku życia – tak wspominała niegdyś w programie Krzysztofa Ibisza o związku z producentem filmowym Klimas.

Kilka godzin po odnalezieniu ciała Woźniak-Staraka, Klimas postanowiła pożegnać byłego partnera w mediach społecznościowych.

Opublikowała zdjęcie z dzieckiem oraz wymownym podpisem. – Nad mazurską krainę szczęścia nadciągnęły chmury. Trzymam moją córeczkę przy sercu i nie wypuszczam z ramion.

Na instastories natomiast zamieściła dwa niepublikowane wcześniej zdjęcia Piotra Woźniak-Staraka. – Piotruś. Spoczywaj w pokoju. Widzimy się po drugiej stronie – napisała w pożegnaniu.