Czy Boris Johnson rozmawiał z Emmanuelem Macronem trzymając nogi na stole? Tak wygląda manipulacja

Wielu Francuzów oburzył widok brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który siedział naprzeciw prezydenta Emmanuela Macrona z nogą opartą na stoliku. W internecie premiera ochrzczono „clownem” i był to jeden z grzeczniejszych epitetów.

Spotkanie polityków odbyło się w czwartek 22 sierpnia w Pałacu Elizejskim.

Przełomu w sprawie brexitu nie przyniosło, ale przyczyniło się do małego incydentu, który można by uznać za brytyjski afront wobec Francji.

Zanim jeszcze na głowę Brytyjczyka wylały się do końca internetowe pomyje, ukazał się jednak filmik agencji Reutera pokazujący całość sytuacji z tego spotkania. Johnson opowiada coś Macronowi i w pewnym momencie, zapewne dla ilustracji tejże opowieści, jedynie markuje położenie nogi na stoliku, czyniąc w dodatku gest przepraszający w kierunku reporterów.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019