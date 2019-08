Jak zachować się podczas burzy? Ratownicy TOPR o najważniejszych zasadach [VIDEO]

Ratownicy TOPR już 9 lat temu nagrali film, w którym instruują, jak zachować się w górach, gdy spotka nas burza. Przypomnijmy podstawowe zasady zachowania.

– O ile można przewidzieć burzę, to nie można przewidzieć miejsca, gdzie piorun uderzy – mówi ratownik. Pogoda w górach jest bardzo nieprzewidywalna i może diametralnie zmienić się w ciągu chwili.

Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek oraz śledzić bieżące prognozy pogody. Jeśli jednak burza zastanie nas w wysokich partiach gór, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Starajmy się opuścić odsłonięte przestrzenie, szczyty, granie, okolice pojedynczych skał czy drzew,

Odsuńmy się się od strumyków, wody spływającej żlebem, a także łańcuchów, drabinek,

Będąc przy skałach, nie opierajmy się o nie. Trzeba oddalić się od skały co najmniej o metr,

Kucnijmy łącząc nogi razem, przyjmijmy pozycję embrionalną. Warto odizolować się od podłoża (np. plecakiem),

Przebywając w grupie, w żadnym wypadku nie trzymajmy się za ręce, lepiej pozostać w pewnej odległości od siebie, aby w razie porażenia ucierpiało jak najmniej osób,

Telefon komórkowy nie jest niebezpieczny, nie przyciąga piorunów. Można go wyłączyć, by uchronić przed zwarciem czy zamoczeniem. Po burzy pozwoli na wezwanie pomocy.

Gdzie śledzić pogodę?

Przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, sprawdzenie prognozy pogody na urządzeniu mobilnym zajmuje dosłownie chwilę. Warto na bieżąco śledzić przemieszczające się chmury. Sprawdzoną stroną jest witryna sat24.com, która niemal co do minuty przewidziała czwartkowe burze. Zachęcamy również do obejrzenia odcinka Akademii Górskiej TOPR poświęconego burzom.

Akademia Górska TOPR – Burze from TOPR i activelifedvd.pl on Vimeo.