Nieoficjalne informacje ws. przyczyny śmierci Piotra Woźniak-Staraka

Śmierć Piotra Woźniak-Staraka wstrząsnęła całą Polską, nie tylko środowiskiem filmowców. W nocy z soboty na niedzielę celebryta wypadł ze swoją towarzyszką z motorówki do jeziora Kisajno. Po 5 dniach poszukiwań odnalezione zostało jego ciało. Co mogło być przyczyną śmierci producenta filmowego? Mamy nieoficjalne informację.

Według „Kuriera Porannego”, ciało Piotra Woźniak-Staraka zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

– Na ten moment nie możemy powiedzieć, kiedy zostaną ujawnione wyniki sekcji zwłok. Wszelkie informacje dotyczące przyczyny śmierci podamy wkrótce – powiedział dla Fakt 24 Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Giżycku.

Już wcześniej media spekulowały na temat co mogło być przyczyną śmierci milionera. Niektórzy przedstawiali teorię o urazie mechanicznym, który miał doprowadzić do zgonu, co miało związek z odnalezieniem kawałka koszuli i włosów. Bez odpowiedzi pozostawało również pytanie, dlaczego Woźniak-Starak nie dopłynął do brzegu skoro udało się to jego 27-letniej towarzyszce?

Jak podały media prawdopodobną przyczyną śmierci producenta było utonięcie.

Wciąż nie wiadomo, czy po wypadnięciu z motorówki Woźniak-Starak był przytomny oraz czy doznał w wodzie jakiegoś urazu? Z pewnością wiele wyjaśni sekcja zwłok celebryty.

Źródło: „Kurier Poranny”