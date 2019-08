Nowa tajemnicza choroba atakuje palaczy e-papierosów

E-papierosy mają być mniej szkodliwą alternatywą dla klasycznego tytoniu. Pojawiają się jednak badania wskazujące, że elektroniczne zamienniki także mogą szkodzić.

Dowodem, że e-papierosy nie są bezpieczniejsze od pierwowzoru, mają być najnowsze badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych.

94 możliwe przypadki ciężkiej choroby płuc, prawdopodobnie związane z e-paleniem, zgłoszono w 14 stanach do 28 czerwca 2019 r., kolejne 30 wykryto do 15 sierpnia br. w jednym tylko stanie – Wisconsin. Amerykańska agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bada łącznie 153 przypadki tajemniczej choroby płuc, które zarejestrowano 16 różnych stanach USA.

Pacjenci zgłaszają się z objawami związanymi z układem oddechowym: kaszlem, dusznością i zmęczeniem. Objawy nasilały się w ciągu dni lub tygodni przed przyjęciem do szpitala. Inne dolegliwości, zgłaszane przez niektórych pacjentów, to gorączka, ból w klatce piersiowej, utrata masy ciała, nudności i biegunka. Schorzenie potwierdziły radiogramy klatki piersiowej i obrazowanie tomografii komputerowej.

Lekarze ustalili, że choroba nie ma zakaźnego charakteru, jak to najczęściej bywa w przypadku chorób płuc. Dotychczas nie stwierdzono jednoznacznie, jaka jest przyczyna jej występowania, najbardziej prawdopodobne dla niektórych specjalistów jest jednak, że ma ona związek z e-papierosami.

Każdy z chorych, który jej doświadczył, to osoba paląca elektroniczne papierosy. Wiele z tych osób stosowało produkty zawierające THC (Tetrahydrokannabiol). Jako że marihuana zwiera THC, możliwe jest, że chorzy stosowali w e-papierosach liquidy z konopii indyjskich.

Póki co, przypadków choroby nie wykryto w Europie, w tym w Polsce. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że występowała ona już w naszym kraju, ale z racji tego, że jest nowością, była błędnie diagnozowana.

CDC wystosowało apel, aby donoszono agencji o każdym potencjalnym przypadku choroby, informując o objawach pacjentów, a także o tym, jakich papierosów używali i z jakimi płynami. Dzięki temu mają nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczej chorobie.

Źródło: cdc.gov