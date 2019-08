Nowy aniołek Kurskiego? Katerina Kowalczuk największą gwiazdą konferencji TVP! „Zniewolona” zachwyciła wszystkich swoją kreacją [FOTO]

View this post on Instagram

It was such a big surprise for me. THANK YOU, Poland for the warmest welcome ever! ❤️ I'm so happy that you love Zniewolona with all your hearts. I wish I'll come to you again and again🙂 ______________________________________ Это был большой сюрприз для меня. Благодарю, Польша, за самый тёплый приём! Я так счастлива, что вы полюбили "Крепостную" всем сердцем. Я бы хотела приезжать к вам снова и снова☺️ @terekhovofficial 💋 @terekhovgirl @terekhovboutiques #terekhovgirl