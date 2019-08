Popek Monster wydaje nową płytę! Czy szykuje się hit na miarę „Gangu Albanii”? [VIDEO]

Popek Monster – zawodnik MMA/KSW, youtuber, prekursor patostreamingu i raper zampowiedział, że wraz z zespołem Omen & Mot!on wydadzą razem płytę pt. „Psychicznie nie do końca normalni”. – Znajdą się na niej tylko mocno imprezowe numery, które mocno siądą Wam na czaszki. – można przeczytać w opisie wydawnictwa.

Premiera płyty odbędzie się 27 września 2019 roku. Wydawnictwo będzie składać się z 10 utworów w wersji podstawowej oraz z 14 w wersji deluxe. Gościnnie na krążku zaśpiewa Czesław Mozil.

Czy nowa płyta ma szansę powtórzyć sukces „Gangu Albanii”? Popek miał w pewnym momencie kariery moment w którym wszystko czego się dotknął zamieniało się w złoto, a niektóre płyty pokrywały się nawet „diamentem”. Od pewnego czasu jego kariera zalicza jednak wyraźny spadek – czy „Psychicznie nie do końca normalni” pomogą mu powrócić na szczyt?

Na ten moment tracklista prezentuje się tak:

Tracklista

01. Welcome in the Hell

02. W stronę słońca

03. Gasną światła

04. Trzaski Anioła

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Wersja deluxe

01. Kiss my feat.Czesław Mozil

02. ……………… (remix)

03. ……………… (remix)

04. ……………… (remix)

Ukazał się również pierwszy singiel z nadchodzącego wydawnictwo, okraszony teledyskiem:

https://youtu.be/GmP_3vNEe7k

Źródło: YouTube/Glamrap.pl