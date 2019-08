Poranne igraszki Rabieja z Cessanisem. Warszawa nie zasłużyła sobie na tak beznadziejnego wiceprezydenta [FOTO]

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej oraz jego partner, dziennikarz i podróżnik Michał Cessanis obrzydzają internautom życie, udostępniając pikantne zdjęcia z własnej sypialni.

Rabiej to zadeklarowany zwolennik adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki (…) na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci – mówił niedawno w wywiadzie dla DGP Paweł Rabiej.

Wiceprezydent Warszawy jest w trakcie realizacji pierwszej fazy planu. Razem z Cessanisem często chwalą się w mediach społecznościowych swoimi wspólnymi zdjęciami, ale tym razem zdecydowanie przekroczyli granicę dobrego smaku.

Tym razem Cessanis wrzucił do sieci intymne zdjęcie o poranku. Homoseksualiści narzucają coraz agresywniejszą propagandę sodomii, łamiąc kolejne bariery.

To, co ludzie robią w zaciszu czterech ścian jest ich prywatną sprawą i powinni trzymać to tylko i wyłącznie dla siebie. Czy następnym krokiem będzie zdjęcie bez kołdry?