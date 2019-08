„Postępowy” Macron nie lubi „skrajnie prawicowego” Bolsonaro i puszcza „fake newsy” o Brazylii

Emmanuel Macron to znany specjalista od „klimatologii”. W świecie polityki niemal wszedł niemal w buty byłego wiceprezydenta USA Ala Gore, a „walka z ociepleniem” klimatu stała się priorytetem polityki Francji. Macron ma na pieńku z Donaldem Trumpem, ale jeszcze bardziej nie podoba mu się „Trump tropików”, czyli Jair Bolsonaro.

W mediach francuskich prezydent Brazylii to polityk skrajnie prawicowy, niemal „faszysta”. Jego liberalizm ekonomiczny i konserwatyzm społeczny są wykpiwane i krytykowane. Paryż, który przyzwyczaił się do relacji w tym regionie z politykami w rodzaju grandziarza Luli, nie może zrozumieć, że czasy się zmieniły.

Od pewnego czasu Macron „przejmuje” się zwłaszcza losem Amazonii, którą niecny Bolsonaro chce zaorać i obsiać. Kilka miesięcy temu przyjmował nawet z honorami w Pałacu Elizejskim „kacyka” plemiennego Raoniego Metuktire, „wielkiego szefa Kayapo”, z którym prezydent „wymienił się poglądami o wdrażanych środkach ochrony klimatu i różnorodności biologicznej”.

Świat poznał Raoniego w 1987 r., gdy ten spotkał się ze Stingiem i zasiadł w fundacji „The Rainforest”, a później angażował się w walkę przeciw budowie zapory Kararao (Belo Monte). „Od tego czasu wódz Raoni stał się żywym i aktywnym symbolem ochrony Amazonii i jej rdzennych mieszkańców”, chociaż w puszczy już siedzi rzadko, bo zajmują go podróże po świecie i międzynarodowe konferencje, na których występuje w ludowym stroju Indian.

