Prokuratura zmienia zdanie ws. śmierci Kosteckiego. Wyznaczyła pilne przesłuchanie

Tajemnicza śmierć Dawida „Cygana” Kosteckiego wciąż budzi emocje i rodzi wiele pytań. Oficjalnie popełnił samobójstwo, ale w wersję tę wierzy coraz mniej osób. Być może poważne śledztwo wreszcie ruszy z kopyta. Jak poinformował pełnomocnik rodziny, prokuratura przesłucha lekarzy, którzy robili sekcje zwłok Kosteckiego.



Według oficjalnej wersji, bokser powiesił się na prześcieradle leżąc na więziennej pryczy, ukrywając się pod kocem, by współwięźniowie tego nie zauważyli.

W sprawie pojawia się wiele tajemniczych wątków. Pełnomocnik rodziny Roman Giertych od kilku dni wskazuje na liczne dowody wskazujące – według niego – na to, że ktoś miał „pomóc” Kosteckiemu w popełnieniu samobójstwa.

Bokser był skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności za kierowanie grupą przestępczą, która miała zajmować się m.in. legalizacją i obrotem samochodami pochodzącymi z kradzieży w krajach UE, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Nieoficjalnie miał sporą wiedzę na temat układu podkarpackiego i funkcjonującego tam handlu ludźmi oraz czerpaniu korzyści z nierządu. Wiedzą miał podzielić się z prokuraturą.

Ta konsekwentnie do niedawna odmawiała wszczęcia śledztwa ws. udziału osób trzecich w „samobójstwie” Kosteckiego. Teraz jednak zmienia front. – Prokuratura wyznaczyła pilne (na wtorek) przesłuchanie lekarzy, którzy robili sekcje zwłok Kosteckiego – poinformował Giertych. Pytanie, czy to wstęp do rzetelnego zajęcia się sprawą, czy jedynie pozorowanie działań.