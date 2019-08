Sekcja zwłok Piotra Woźniak-Staraka powinna wiele wyjaśnić

W czwartek służby podały informację o śmierci Piotra Woźniak-Staraka. Wyłowione z jeziora Kisajno ciało milionera zostało przetransportowano w eskorcie quadów i policji, z należnym zmarłemu szacunkiem.

Teraz ciało Piotra Woźniak-Staraka musi zostać poddane sekcji, gdyż takie są wymogi.

– Po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych, na polecenie prokuratury, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w specjalistycznym zakładzie medycyny sądowej – potwierdza to rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny.

Kiedy odbędzie się więc pogrzeb milionera? Jak na razie nie ma żadnych konkretnych informacji.

Pewne jest jednak to, że najpierw musi się odbyć sekcja zwłok. Ta może mieć miejsce dziś lub jutro, choć nie ma co do tego pewności. Dopiero wówczas rodzina producenta filmowego podejmie decyzję w sprawie organizacji uroczystości pogrzebowych.

Źródło: se.pl