Siostry zabiły ojca gwałciciela! Grozi im 20 lat więzienia. Społeczeństwo jest oburzone, zebrano już 300 tys. podpisów pod petycją o uniewinnienie

Tą sprawą żyje obecnie cała Rosja! Trzy młode Rosjanki w najbliższym czasie prawdopodobnie usłyszą wyrok 20 lat więzienia za zabójstwo „ojca”, który przez wiele lat maltretował je i gwałcił. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, a petycję w sprawie uniewinnienia podpisało już 300 tysięcy osób.

O tragicznej historii nastolatek usłyszeliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku. 19-letnia Kristina, 18-letnia Angelina i 17-letnia Maria po wielu latach męczarni postanowiły zabić swojego, chorego psychicznie ojca. Wcześniej przez wiele lat były przez niego bite, maltretowane, a nawet gwałcone.

Jak dowiedzieliśmy się z przebiegu śledztwa mężczyzna był znany ze swojego nieprzyjemnego sposoby bycia. Sąsiedzi zamieszkujący najbliższą okolicę bali się go, podejrzewali o handel narkotykami i rozboje. Michaił Chaczaturian w swojej rodzinie uchodził za twardego i nieustępliwego. Po jednej z kłótni wyrzucił swojego syna z domu, kilka miesięcy później to samo zrobił z matką.

Niektórzy dziennikarze twierdzili, że mężczyzna miał specjalne układy w lokalnych służbach, dzięki czemu wszelkie zgłoszenia przestępstw były natychmiast zamiatane pod dywan.

W lipcu 2018 roku dziewczyny postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Użyły gazu pieprzowego, a później zaczęły zadawać ciosy nożami. Mężczyzna miał łącznie 36 ran kutych. Jedna z sióstr uderzyła też ojca młotkiem.

Co ważne, kobiety po dokonaniu zabójstwa same zgłosiły się na policję i przyznały do winy. Obecnie siostrom Chaczaturian grozi kara 20 lat pozbawienia wolności. W ich obronie stanęli jednak zwykli Rosjanie, którzy nie tylko zorganizowali zbiórkę podpisów, ale także organizują uliczne manifestacje w których nawołują do uniewinnienia kobiet.

Źródło: RT.com / Zik.ua / NCzas.com