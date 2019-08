Spięcie między Syrią i Turcją. Siły Assada okrążyły oddział tureckiej armii [VIDEO]

Trwa ofensywa wojsk rządowych w północnej części prowincji Hama i Idlib. Wojska Assada otoczyły turecki posterunek w mieście Morek. Turcy nie zamierzają się wycofywać.

Sytuacja dżihadystów z ugrupowań Hayat Tahrir al-Sham (HTS), czyli syryjskiego odłamu Al-Kaidy i Jaish Izza znaleźli się w trudnej sytuacji już na początku tygodnia po przecięciu autostrady M5 stanowiącej jedyną drogę dostarczania posiłków do zajętych przez nich terenów na pograniczu prowincji Hama i Idlib.

Los bitwy przypieczętowało zajęcie miasta Chan Szajchun zmuszając resztki sił dżihadystów do wycofania się. Ostatecznie wojska Assada domknęły okrążenie w środę. Dziś praktycznie bez walki zajęte zostały pozostałe tereny.

Jedynym punktem, którego nie opanowała syryjska armia jest punkt obserwacyjny tureckiej armii znajdujący się w mieście Morek. Turcy znaleźli się tam na mocy ustaleń dotyczących „strefy bezpieczeństwa” oddzielającej tereny kontrolowane przez Assada od zajętych przed rebeliantów.

Turcja zapowiedziała już, że nie wycofa żołnierzy z założonej tam bazy. Mimo tego nie należy się spodziewać militarnej konfrontacji. Dobrze obrazują to filmy, na których żołnierze syryjscy przemieszczają się kilkaset metrów od tureckiego posterunku.

A group of regime forces entering the city of Morek from southern axis and passing near the Turkish obs point.

Güneyden Morek'e giren bir rejim grubu gözlem noktasının yanından ilerleyerek şehre giriyor. pic.twitter.com/9bZ5c46ZxT

