To się nazywa postęp! Latarnie odejdą w przeszłość. Amerykańscy naukowcy stworzyli… świecące rośliny [VIDEO]

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wyhodowali rośliny, które świecą jak lampa. To jeszcze nie koniec, bowiem mogą również wyhodować drzewa świecące niczym latarnie.

Wiele wskazuje na to, że drogi przyszłości mogłyby być oświetlone świecącymi roślinami, które zastąpiłyby latarnie. Jest to możliwe, dzięki wstrzyknięciu wyspecjalizowanych nanocząsteczek do liści rzeżuchy przez naukowców z MIT, co spowodowało, że zaczęły one świecić słabym światłem przez kilka godzin.

Substancja chemiczna, która wytworzyła wystarczającą ilość światła, by przeczytać książkę, jest taka sama, jak ta, której używają świetliki do tworzenia ich charakterystycznego połysku. Aby stworzyć świecące rośliny, inżynierowie z MIT użyli enzymu zwanego lucyferazą. Działa na cząsteczkę zwaną lucyferiną, powodując emisję światła.

Dzięki roślinom bioluminescencyjnym drogi przyszłości mogłyby być oświetlane światłem przez nie emitowanym. Wyhodowana przez naukowców rzeżucha świeciła przez 4 godziny i dawała wystarczająco dużo światła, aby oświetlić książkę.

Inna cząsteczka zwana koenzymem A wspomaga ten proces, usuwając produkt uboczny reakcji, który może hamować aktywność lucyferazy. Zespół MIT umieścił każdy z tych składników w innym rodzaju nośnika nanocząstek.

Nanocząsteczki pomagają im dostać się do właściwej części rośliny. W rezultacie powstała rukiew wodna, która działała jak lampa biurkowa.

Naukowcy uważają, że przy dalszym ulepszaniu technologii można by również użyć do zapewnienia oświetlenia wystarczająco jasnego, aby oświetlić miejsce pracy lub nawet całą ulicę, a także oświetlenia wewnętrznego o niskiej intensywności.

Źródło: physics-astronomy.org