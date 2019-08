Tragedia w Lipnicy Dolnej. 13-latka popełniła samobójstwo. Ktoś ją do tego zmusił?

Przejmująca tragedia wydarzyła się w Lipnicy Dolnej. 13-letnia dziewczynka powiesiła się na skakance na stryszku w swoim domu. Nic nie wskazywało na to, że dziewczynka może chcieć targnąć się na własne życie. Prokuratura zamierza zbadać czy dziecko nie zostało nakłonione do popełnienia samobójstwa.

Przerażające wydarzenia miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę 11 sierpnia w Lipnicy Dolnej. 13-letnia dziewczynka powiesiła się na skakance na stryszku w swoim domu. Według relacji mieszkańców i wychowawców była wzorową uczennicą i nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, nic też nie wskazywało na to, że dziewczynka może chcieć targnąć się na własne życie.

– Wstępnie były już prowadzone czynności operacyjne i nic nie wskazywało na to, żeby dziewczynka miała jakiekolwiek problemy, które mogłyby uzasadniać taki krok. Dobrze się uczyła, nie stwarzała żadnych problemów natury wychowawczej, a jej rodzina jest rodziną normalnie funkcjonująca. Dlatego pojawia się wątek, że mogła zostać nakłoniona, czy zmanipulowana – powiedziała redakcji „Super Expressu” Grażyna Krzyżanowska, zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle.

W sprawie pojawiają się informacje mogące sugerować udział osób trzecich w przykrej tragedii. Możliwe, że dziewczynka była nakłaniana do samobójstwa przez internautów.

Istnieje również możliwość, że 13-latka brała udział w patologicznej grze, która polega na okaleczaniu swojego ciała przez uczestników, a niektóre zadania wymagają nawet samobójstwa.

– Za pośrednictwem szeroko rozumianego internetu, dziewczynka mogła być nakłaniana do popełnienia samobójstwa. Mogła też uczestniczyć w grze komputerowej, której etapem jest takie zachowanie. To wszystko będziemy sprawdzać. Traktujemy to na razie w kategorii plotek, a nie konkretnego materiału dowodowego. Jeśli jednak by się one potwierdziły, to nie mieliśmy do tej pory do czynienia z takim zachowaniem – powiedziała Krzyżanowska.

Prokuratura wszczęła śledztwo o przestępstwo z artykułu 151 kodeksu karnego, który mówi o nakłanianiu lub pomocnictwie w samobójstwie. Z tego wynika, że wersję wydarzeń w której ktoś nastolatkę przymusił albo przynajmniej zachęcał do zrobienia sobie krzywdy, policja traktuje bardzo poważnie.

Źródło: Super Express/Wprost.pl