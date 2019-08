Zamach w Izraelu. Zginęła nastoletnia Żydówka, są także ranni. Trwa obława na sprawców

Żydowska rodzina padła ofiarą zamachu bombowego do jakiego doszło na Zachodnim Brzegu. W wyniku eksplozji śmierć poniosła 17. letnia dziewczyna. Izraelska armia poszukuje sprawców ataku.

Do ataku doszło w rejonie popularnego miejsca wędrówek niedaleko osiedla Dolev na Zachodnim Brzegu. Rina Shnerb zmarła w wyniku obrażeń mimo pomocy udzielonej przez cywilów i przybyłych wojskowych sanitariuszy.

Jej ojciec Eitan, który jest rabinem w Lod, oraz jej 19. letni brat Dvir wyszli z ataku z ciężkimi obrażeniami i zostali zostali zabrani do szpitala przez wojskowy śmigłowiec.

Zamach przeprowadzono z wykorzystaniem improwizowanego ładunku wybuchowego. Nie jest jasne czy został on rzucony w kierunku żydowskiej rodziny , czy też był zakopany i został zdetonowany gdy się do niego zbliżała.

An Israeli father & his 2 children were seriously injured when a bomb was detonated while they were at a natural spring together near the community of Dolev this morning.

We are searching for the terrorist responsible for this heinous terror attack. pic.twitter.com/OdpNWxjz5l

— Israel Defense Forces (@IDF) August 23, 2019