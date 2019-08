Adam Hofman komentuje aferę z farmą trolli w resorcie Zbigniewa Ziobry: „Ludzie nie powinni widzieć jak się robi parówki”

Adam Hofman, człowiek który kiedyś stał bardzo blisko Jarosława Kaczyńskiego komentuje na Twitterze aferę z farmą trolli w resorcie Zbigniewa Ziobry: „Ludzie nie powinni widzieć jak się robi parówki”

Farma internetowych trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości

Według ujawnionych informacji, wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak ma stać za zorganizowaną akcją polegającą na szkalowaniu sędziów, którzy krytykują działania obecnego rządu. Piebiak miał do tego wykorzystywać m.in. farmy trolli internetowych, czyli fikcyjne konta w mediach społecznościowych.

Piebiak miał przekazywać twitterowiczce o imieniu Emilia dane osobowe sędziów, m.in. prywatne telefony i adresy, a także niewygodne – często domniemane – fakty z życia osobistego, co jest oczywiście procederem nielegalnym. „Mała Emi” (pod tym pseudonimem działała p. Emilia) anonimowo rozsyłała materiały, które miały służyć kompromitowaniu sędziów, m.in. do mediów i osób prywatnych. Wszystko to w ramach walki o reformę sądów, polegającą na wymianie obecnych sędziów na sędziów wierzących w „dobrą zmianę”.

Adam Hofman komentuje aferę

„Patrząc z boku i z doswiadczenia: @ZiobroPL i całą jego ekipa pokazał że wie, jak wygląda współczesne pole walki. Dla JK [Jarosława Kaczyńskiego red.] tylko tacy zawodnicy się liczą. Oczywiście ktoś popełnił błąd, że tego nie outsorcował w całości i się wydało. Ludzie nie powinni widzieć jak się robi parówki.” – napisał na Twitterze Adam Hofman.

Według polityka najwidoczniej nie ma niczego zdrożnego w wykorzystywaniu – prawdopodobnie walczącej z nałogami – kobiety do swoich niecnych celów, i sięganiu po nielegalne sposoby działania w walce z opozycją.

„Współczesne pole walki” jak to nazwał Adam Hofman jest więc bardzo brudne i niehonorowe, i więcej ma wspólnego z mafijnymi porachunkami niż pojedynkiem dżentelmenów.

Źródło: Twitter