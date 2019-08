Fatalne nastroje społeczne Polaków. „Sprawy idą w złym kierunku”

Po lipcowej poprawie w sierpniu nastroje społeczne pogorszyły się. Spadła ogólna ocena sytuacji w kraju.

Pogorszeniu uległy także wskaźniki odnoszące się do kwestii ekonomicznych – wynika z raportu Kantar Polska.

– Chociaż wśród badanych przeważają opinie, że gospodarka się rozwija, to jednak Polacy zaczynają coraz bardziej w swoich domowych budżetach odczuwać rosnące ceny żywności. Nie bez znaczenia jest też słabnąca pozycja złotego, co oznacza wyższe kursy walut i większe wydatki, nie tylko spłacających kredyty we frankach, ale także urlopowiczów spędzających wakacje poza Polską – podsumowała sierpniowy raport Kantaru Polska ekspert ds. badania opinii publicznej, Urszula Krassowska.

Badania wskazują, że 56 proc. Polaków uważa, iż gospodarka naszego kraju się rozwija, przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych.

O tym, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku przekonanych jest 38 proc. badanych, a 41 proc. ma odmienne zdanie i uważa, że sprawy idą w złym kierunku.

38 proc. Polaków uważa, że w najbliższych trzech latach nie zmienią się materialne warunki życia. O poprawie warunków przekonanych jest 36 proc. badanych. 19 proc. uważa, że się one pogorszą.

Przekonanych o tym, że w Polsce można znaleźć pracę jest 78 proc. badanych, 16 proc. ma bardziej pesymistyczne nastawienie i uważa, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe – wynika z raportu.

