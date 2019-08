Jasnowidz Jackowski mówi prawdę o śmierci Woźniaka-Staraka. Tego się nie spodziewaliście! [VIDEO]

Kojarzą mi się ręce, wiotkie. Moment śmierci, on jest cały wiotki. On się nie ratował. Ten człowiek wpadając do wody, był wiotki, nie mógł się ratować. De facto teraz wiadomo, że coś go uderzyło i on się nie ratował – mówił jasnowidz Krzysztof Jackowski, opowiadając o swoich wizjach na temat śmierci Piotra Woźniaka-Staraka.

W rozmowie z Marcinem Rola na antenie telewizji wRealu24, znany jasnowidz z Człuchowa opowiadał ze szczegółami o tym, jak rozwiązywał sprawę tajemniczej śmierci syna miliardera.

Dwie doby zastanawiałem się, gdzie może być ciało tego człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że wieczorem, w przeddzień, o 5 nad ranem znaleziono ciało, ja wieczorem przed tym porankiem 20:40 wysłałem mapę, z zaznaczonym miejscem, że tu należy szukać ciała – mówił Jackowski pokazując stworzoną przez siebie mapę.

Jak się okazało, szkice zostały przekazane do służb poszukujących i na ich podstawie udało się odnaleźć ciało Woźniaka-Staraka. Oczywiście, aby umniejszyć rolę jasnowidza, ten fakt przemilczano.

Byłem zdziwiony, że nurkowie nie powiedzieli publicznie, że kierowali się tą mapą. Człowiek przedstawiający się jako bliski znajomy rodziny też stwierdził, że nie wie – przyznał Krzysztof Jackowski.

Zdaniem jasnowidza, w całym zdarzeniu nie ma mowy o osobach trzecich, które przyczyniły się do śmierci.

Ta motorówka wpadła w taki wir, ona się wywróciła i moim zdaniem, uderzyła tego mężczyznę w głowę. Gdyby nie to, zapewne dopłynąłby tak jak ta kobieta do brzegu – stwierdził.

Ja jestem przekonany, że to był nieszczęśliwy wypadek. To tak wszystko dziwnie wygląda, co jakiś czas jakieś utopienie, jakaś śmierć. Robi się z tego nieprawdopodobna historia… – tłumaczy jasnowidz, jednocześnie podkreślając, iż jest przekonany, że w tym przypadku można mówić o nieszczęśliwym wypadku.

