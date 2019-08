Kinga Rusin na ekologicznej wojnie. Gwiazda TVN wieszczy katastrofę – zabraknie nam tlenu! [FOTO]

View this post on Instagram

Patrząc na dramat w Amazonii nie zapominajmy o polskich lasach! Nie pozwólmy wycinać i palić drzew. Nigdzie! Każde drzewo z rozbudowanym systemem korzeniowym i rozłożystą koroną jest na wagę złota. W lesie, przy drodze, na Twoim osiedlu czy w parku. Walczmy o każde drzewo w Polsce! Szczególnie chrońmy stare drzewa. Dzięki nim mamy tlen! Niech Wam nikt nie wmówi że sadzonki je zastąpią. To nieprawda! Ze stu przetrwa kilka (susze, wyjałowiona gleba), a i te potrzebują dzięsiątków lat żeby zacząć brać udział w wymianie tlenowej. Nie dożyjemy tego! W Polsce trwa na dobre dewastacja Puszczy Karpackiej, Puszczy Białowieskiej, lasów Mazurskich i wielu innych unikatowych, zielonych miejsc. Dlaczego? Bo wąska grupa ma w tym interes. A co z „interesem” całego narodu? Gdzie są Ci, którzy mają go chronić!? Wspierajmy organizacje, które czynnie chronią przyrodę (sprawdzajmy ich wiarygodność bo są wśród nich organizacje „słupy”). Nie pozwólmy doprowadzić świata do zagłady! Jeżeli chcesz wesprzeć organizacje które w tej chwili, na miejscu walczą z pożarami w Amazonii, a na co dzień z ich tragiczną w skutkach deforestacją, wejdź na profil @rainforestalliance – tam wszystkie informacje. Jeżeli chcesz wesprzeć organizacje rzeczywiście walczące o polską przyrodę wpłacaj na konta takich fundacji jak Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot czy Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Oni monitorują to co dzieje się w polskich lasach, dokumentują, piszą petycje, walczą w Sejmie, nagłaśniają bulwersujące sprawy. To prawdziwi miłośnicy przyrody, zapaleńcy poświęcający tej sprawie każdą chwilę życia💚. Wejdź na stronę www.niechzyja.pl To koalicja kilkudziecięciu organizacji pozarządowych i osób prywatnych które walczą o zwierzęta. Bardzo potrzebują teraz naszego wsparcia żeby ocalić polskie ptaki, na które właśnie rozpoczął się sezon polowań! Najbardziej bezsensowne strzelanie do najbardziej bezbronnych, pięknych istot, bez których trudno wyobrazić sobie życia. Niech nam nie będzie wszystko jedno! Chrońmy razem przyrodę! Innej, zastępczej, nie mamy💔💚