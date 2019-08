Król disco-polo naprawdę chce to zrobić! Zenek Martyniuk ma zaskakujący plan wobec syna

W ostatnim czasie w rodzinie króla disco-polo nie działo się najlepiej. Problemy rodzinne Daniela i jego żony Eweliny spędzały sen z powiek Zenkowi Martyniukowi. Teraz ma on zaskakujący pomysł na wspólny projekt z synem.

O problemach rodzinnych Zenka Martyniuka zrobiło się głośno na początku roku, kiedy w domu Daniela i Eweliny pojawiła się policja. Późniejszy czas małżeństwa młodego Martyniuka to okres wzlotów i upadków, kompletnych zmian.

Jeszcze niedawno syn króla disco-polo mówił o tym, iż będzie się rozwodził, by chwilę później zmienić zdanie i wraz z żoną wybrać się do Lichenia, gdzie modlili się o wytrwałość małżeńską.

30-letni Martyniuk zachowuje się jakby był sporo młodszy i ojciec w końcu uznał, że czas by syn spoważniał. Daniel będzie musiał wziąć się do pracy, a Zenek ma plan, by ten pomógł mu w nagrywaniu płyty.

– To już dorosły mężczyzna. Musi wziąć się do pracy i zadbać o rodzinę. Chcę mu poważnie pomóc, ale Daniel co pięć minut zmienia zainteresowania. To mnie bardzo martwi. Myślę o tym, żeby go wciągnąć w nagrywanie wspólnej płyty – zdradził Zenek.

– Wiem, że ostatnio zainteresował się muzyką i chciał założyć zespół. On lubi trochę inne klimaty muzyczne niż ja, słucha innych wykonawców, ale coś fajnego razem możemy zrobić. Od najmłodszych lat wysyłałem Daniela na lekcje muzyki, na pianino, na gitarę, więc jakieś podstawy ma. Możemy razem pracować – mówił w rozmowie z „Faktem” król disco-polo.