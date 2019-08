Lepsze niż jasnowidz Jackowski i o. Klimuszko! Brytyjki odkopały kapsułę sprzed lat. Ich przepowiednie się sprawdziły

Okazuje się, że trzy, dziś blisko czterdziestoletnie Brytyjki, mogą mieć większą trafność przepowiedni od najbardziej popularnych jasnowidzów. Kobiety 22 lata temu zakopały kapsułę z przepowiedniami dotyczącymi przyszłości. Teraz postanowiły ją odkopać.

Przepowiednie jasnowidzów cieszą się w Internecie ogromną popularnością. Czy to jednak możliwe, by zwykli śmiertelnicy mogli mieć lepszą trafność przepowiedni? Okazuje się, że jak najbardziej jest to możliwe.

Trzy Brytyjki, przyjaciółki z lat dzieciństwa, w wieku 15 lat postanowiły spisać swe przewidywania dotyczące przyszłości i umieścić je w kapsule. Po zakończeniu szkoły i wyjechaniu z rodzinnej miejscowości kobiety utraciły ze sobą kontakt.

Zupełnie przypadkiem udało im się jednak odnaleźć za pomocą mediów społecznościowych. Kobiety umówiły i wyposażone w łopaty i wykrywacz metalu, ruszyły na poszukiwania zakopanej w 1997 roku kapsuły.

Po jej znalezieniu i odczytaniu małej kartki okazało się, iż trafność ich przewidywań jest zadziwiająca. Spełniły się one bowiem w zupełności: jedna z kobiet została nauczycielką, kolejna pracuje ze zwierzętami jako psi fryzjer, natomiast trzeci wybrała dla siebie pracę biurową.