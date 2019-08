Nowości jesiennej ramówki. TVP, TVN i Polsat szykują prawdziwe HITY

Ramówki telewizyjne na jesień 2019 przewidują wiele atrakcji programowych. Pojawią się dobrze znane widzom hity, ale także zupełnie nowe formaty.

Stacje zaprezentowały już swoje programy, które wyemitują w jesiennej ramówce. Co proponują TVN, TVP1, TVP2 i Polsat?

Serialową nowością stacji TVN jest komediowo-obyczajowe „39 i pół tygodnia”. To kontynuacja produkcji „39 i pół” sprzed 10 lat. Zapowiadana jest jako mocna dawka emocji, humoru, muzyki i Tomasz Karolak w roli głównej.

Widzowie w cyklu zobaczą kolejne losy Darka Jankowskiego (w tej roli Tomasz Karolak), który tym razem będzie się musiał zmierzyć ze śmiertelną chorobą. Bohater ponownie postanowi rozliczyć się ze swoimi doczesnymi sprawami, ale też będzie chciał maksymalnie wykorzystać czas, który mu pozostał.

Reality-show „Starsza pani musi fiknąć” to polska wersja brytyjskiego formatu „50 Ways to Kill Your Mammy”. W programie udział biorą matki lub w niektórych przypadkach ojcowie, wraz ze swoim znanym dzieckiem, albo dziecko ze znanym rodzicem. Nurkowanie z rekinami, terenowa jazda po największych wydmach na świecie, szalony sandboarding, skoki do wodnych jaskiń czy safari w otwartym samochodzie – to tylko kilka przykładów atrakcji, jakie dorosłe już dzieci przygotują dla swoich rodziców.

„My Way” to natomiast nowy reality-show, w którym Edyta Górniak będzie uczyć się jazdy samochodem. Widzowie w będą śledzili zmagania piosenkarki w kursie na prawo jazdy – w finale cyklu okaże się, czy udało się jej zdać państwowy egzamin.

W przygotowaniach do egzaminu gwiazdę będą wspierać trenerzy auto szkoły. Widzów czekają takie niespodzianki, jak drogowe gry miejskie, wizyta w myjni, na poligonie, czy jazda w najgorszych warunkach pogodowych.

Nowością w TVP1 emitowaną od września będzie codzienny teleturniej „Gra słów – krzyżówka”, w którym uczestnicy będą rozwiązywać krzyżówki. Audycję poprowadzi Radosław Brzózka.

Pod koniec roku TVP1 rozpocznie emisję nowego historycznego serialu „Ziuk. Młody Piłsudski”, który opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku.

Jesienną nowością TVP2 będzie program „Gotowi do gotowania. Start!”, którego sponsorem jest Jeronimo Martins Polska. Jest to polska wersja formatu „Ready Steady Cook”. W każdym odcinku show rywalizują ze sobą dwie drużyny złożone z profesjonalnego szefa kuchni i kulinarnego amatora. W ciągu 20 minut muszą one przygotować posiłek z produktów o łącznej wartości nie większej niż 25 zł. Dla zwycięskiego uczestnika każdego odcinka przewidziano voucher z kwotą do wydania w sklepach Biedronka.

Ramówka Polsatu na jesień 2019 przewiduje nowe programy i seriale. Na jesieni 2019 widzów czekają takie nowości, jak „Ninja Warrior” – uczestnicy show będą zmagać się z niezwykle trudnym i pomysłowym torem przeszkód.

Inną nowością jest serial „Zawsze warto”. Fabuła skupiać się będzie na trzech różnych kobietach – prawniczki (Weronika Rosati), gospodyni domowej (Katarzyna Zielińska) i dziewczyny do towarzystwa (Julia Wieniawa) – które poznały się w dramatycznych okolicznościach, a ich losy nierozerwalnie się ze sobą splotły.

W jesiennej ramówce Polsatu 2019, jest też nowy program „Love Island. Wyspa miłości”. W pierwszym odcinku poznamy 10 młodych, atrakcyjnych, wysportowanych singli, w wieku od 18 do 35 lat – pięć kobiet oraz pięciu mężczyzn, którzy w programie chcą znaleźć miłość, ale też przeżyć przygodę życia.

Źródło: wirtualnemedia.pl / tvn.pl