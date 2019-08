Pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu [FOTO]

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z głównym centrum nad Litwą, jedynie północno-zachodnia Rosja oraz częściowo Skandynawia i Wyspy Brytyjskie znajdują się pod wpływem układów niskiego ciśnienia i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wyżu znad Litwy, pozostajemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie powoli spadać.

Sobota. W sobotę w kraju zachmurzenie małe, tylko na południu umiarkowane i tam przelotne opady deszczu oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. nad morzem do 29 st. miejscami na południowym zachodzie, na Podhalu 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem lokalnie w kotlinach górskich Karpat mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9 st. miejscami na Podlasiu, 13 st., 16 st. na przeważającym obszarze, do 17 st. na południowym zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Niedziela. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie i południu okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 30 st.; chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i na Podhalu 23 st., 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby, wschodni.

W niedzielę w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Jaka #pogoda 24.08? Temperatura w całym kraju powinna przekroczyć 25*C a na południu być może lokalnie będzie już 30*C. Wiatr z kierunków wschodnich słaby i umiarkowany. Po południu w górach (Sudety, Beskidy, Tatry, Bieszczady) pojawią się burze. https://t.co/GxB4PAhyIC pic.twitter.com/K7jUtm38jt — meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) August 23, 2019

Źródło: PAP/Twitter