Policja paryska zatrzymała gang specjalizujący się w okradaniu meszkań zawodowych piłkarzy

Łupienie zawodowych piłkarzy to nowa specjalizacja złodziei. Zresztą dość logiczna, bo kto w końcu w dzisiejszym świecie zarabia ponad przeciętnie.

Francuska policja zatrzymała właśnie w departamencie podstołecznym Essone 21-latka, który jest podejrzany o udział we włamaniach do kilku domów grających we Francji zawodowych piłkarzy. Przewieziono go do Metzu, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie prowadzone jest główne śledztwo.

11 sierpnia, po powrocie z meczu pomiędzy FC Metz a Racing Club Strasbourg zawodnik tego pierwszego klubu odkrył, że jego mieszkanie zostało splądrowane przez złodziei. Wg policji zginęła m.in. biżuteria i markowe ubrania, których wartość oszacowano na dziesiątki tysięcy euro.

Przeprowadzone śledztwo natrafiło na ślad 21-latka, który miał wcześniej śledzić piłkarza w drodze do jego domu. Przeszukanie mieszkania podejrzanego w Essonne pozwoliło odnaleźć przedmioty skradzione w Metz, ale dodatkowo także kilka innych łupów z innych włamań.

Chodzi o kradzieże i włamania do co najmniej dwóch mieszkań innych zawodowych graczy z „klubów zachodniej Francji”. W związku ze śledztwem w regionie paryskim zatrzymano w czwartek 23 sierpnia jeszcze siedem osób – sześciu mężczyzn i kobietę, w wieku od 25 do 29 lat.

Przypisuje im się także obrabowanie dwóch piłkarzy PSG, Erica Maxima Choupo-Motinga i Thiago Silvy w grudniu 2018 r.. Łup miał wartość kilkuset tysięcy euro. Zdaje się, że chociaż mieszkali w regionie paryskim to specjalnymi fanami lokalnego klubu PSG też nie byli.

Źródło: FL24/ AFP