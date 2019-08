Posłanka Bernadeta Krynicka wsiadając na konia pokazała… MAJTKI. Czego też PiS nie zrobi żeby zabłysnąć w kampanii [VIDEO]

Do czego też Prawo i Sprawiedliwość się nie posunie żeby zabłysnąć w kampanii wyborczej. Posłanka Bernadeta Krynicka wsiadając na konia pokazała MAJTKI. Czy to sposób na przekonanie do siebie niezdecydowanych męskich wyborców?

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. PO/KO oraz PiS szwendają się po kraju ze swoimi cyrkami obwoźnymi i wygłupiają na przemian wyborców i siebie samych.

Wyborcy oczywiście na to idą – no bo skoro Jarosław Kaczyński może zjeść kiełbasa z wyborcami, a Sławomir Nitras może wejść do stodoły to musi oznaczać, że są kompetentni do rządzenia krajem.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Bernadeta Krynicka postanowiła pokazać wyborcom, że jeździ konno, a przy okazji pochwalić się doborem majtek pod kolor sukienki.

Nie wiadomo czy Krynicka chciała zachęcić do głosowania niezdecydowanych mężczyzn czy też może postraszyć panów z Lewicy ale „tak czy siak” nagranie poszło w świat.