Takie „ubogacenie kulturowe” wyraźnie podoba się londyńskim policjantom. Szalona imigrantka ociera się o… policyjną pałkę [VIDEO]

Brytyjscy policjanci muszą zmagać się z ubogaceniem kulturowym ze strony nachodźców na co dzień. Jednak ten jeden raz dzikie zwyczaje przybyszów wyraźnie im się spodobały.

Wielka Brytania. Na Twitterze pojawiło się nagranie na którym widać bardzo daleko posunięte działania integracyjne londyńskiego policjanta i ciemnoskórej imigrantki.

Tak jak na co dzień brytyjscy policjanci muszą zmagać się z ubogaceniem kulturowym ze strony nachodźców, tak ten jeden raz dzikie zwyczaje przybyszów wyraźnie im się spodobały.

„Tancerka” z niewiadomych przyczyn postanowiła odprawić przed mundurowym jakiś dziki rytualny taniec, raz po raz ocierając się tyłem o jego policyjną pałkę.

Funkcjonariusz był wyraźnie zaskoczony, ale w żaden sposób nie starał się powstrzymać dzikich harców ulicznej wariatki.

UK. Meanwhile, in Khan's multicultural London, the British "police" shows how to integrate with cultural wealth.

Wielka Brytania. Tymczasem w multikulturowym Londynie Khana, brytyjska "policja" wzorowo pokazuje jak należy się integrować z bogactwem kulturowym. pic.twitter.com/HuVzxQyXLY

— Mag (@czarymarybum777) August 23, 2019