Te badania nie spodobają się LGBT. Osoby nieakceptujące swej płci mają duże problemy psychiczne

Badania przeprowadzone przez amerykańskie uczelnie medyczne wykazują, że aż 78% osób nieakceptujących swej płci cierpi na rożne problemy psychiczne. I to najczęściej więcej niż jeden.

Naukowe czasopismo medyczne „American Journal of Preventive Medicine” opublikowało wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Bostonie, Uniwersytet Harvarda i Michigan School of Public Health.

Wynika z nich, że aż 78% amerykańskich studentów, którzy mają problem z zaakceptowaniem swej płci, cierpi też na co najmniej jedno zaburzenie psychiczne. Według badaczy tak naprawdę te osoby powinni leczyć się psychiatrycznie.

Badaniu na 71 uczelniach całej Ameryki poddano ponad 1200 studentów mających problemy ze swą płcią. Zgodnie z powszechnie stosowanymi kryteriami medycznymi 78% z nich można zakwalifikować jako osoby chore psychicznie i to z co najmniej jedną dolegliwością. Najwięcej przypadków dotyczy depresji, lęków, zaburzeń jedzenia, a później pojawiają się związane z nimi skłonności do samookaleczeń i samobójcze.

Jak wynika z badań w przypadku problemów z własną płcią prawdopodobieństwo występowania innych dolegliwości psychicznych jest aż 4,3 raza większe niż w przypadku osób akceptujących swą płeć. Aż u 58% studentów „zmagających się” z własną płcią zdiagnozowano depresję. 53% ma skłonności do samo okaleczeń. Co trzeci rozmyśla o własnym samobójstwie.

Badacze sugerują, że problemy psychiczne tych osób związane mogą być z dodatkowym stresem jakiemu są poddane – np. braku akceptacji przez członków rodziny. Dodatkowym czynnikiem może być wiek studentów – 18 – 24 lata. Na tym etapie życia najczęściej ujawniają się przewlekłe choroby psychiczne.

Badania te potwierdzają wyniki tych, które w 2018 roku przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Przeciwko odkryciom protestowały środowiska LGBT. Według doktor Lisy Littman z Uniwersytetu Brown aż dwie trzecie tych, którzy mają dysforię płciową, wcześniej cierpiało na inne zaburzenia psychiczne. Połowa ma za sobą próby samookaleczenia.

To stoi w sprzeczności z teorią, iż poczucie odrzucenia w związku z nieakceptowaniem swej płci jest przyczyną kolejnych problemów psychicznych.

Badaczka odkryła również, że problemy z własną płcią pojawiają się często po kontaktach z osobami, które cierpią na taka dysforię i deklarują, że są innej płci niż w rzeczywistości, a także po wchodzeniu na strony opisujące to w internecie, ale też np te dotyczące wbijania sobie w ciało ćwieków, kolczyków i innych przedmiotów. Ich przeglądanie staje się impulsem do pojawienia się problemów z własną płcią.